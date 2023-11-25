В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении: "Враг уменьшил количество авиаударов"

Враг продолжает нести потери.
Российские войска на Таврическом направлении снизили количество авиаударов. В то же время активность пехоты остается высокой.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг:
- нанес 4 авиаудара;
- провел 50 боевых столкновений;
- совершил 912 артобстрелов.
Общие потери врага на Таврическом направлении составили:
- 502 человека;
- 1 танк;
- 4 ББМ;
- 4 артсистемы;
- 12 БпЛА;
- 3 автомобиля.
Еще 21 единица техники врага повреждена. Как отметил Тарнавский, 3 военных армии РФ избрали жизнь, сдавшись в плен.
Ранее речь шла о том, что на Таврическом направлении ВСУ уничтожили три важных объекта РФ.
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