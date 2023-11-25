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В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении: "Враг уменьшил количество авиаударов"

В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении: "Враг уменьшил количество авиаударов"

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В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении: "Враг уменьшил количество авиаударов"

Александр Тарнавский / Фото: скриншот с видео

Враг продолжает нести потери.

Российские войска на Таврическом направлении снизили количество авиаударов. В то же время активность пехоты остается высокой.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Подробности

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг:

  • нанес 4 авиаудара;
  • провел 50 боевых столкновений;
  • совершил 912 артобстрелов.

Общие потери врага на Таврическом направлении составили:

  • 502 человека;
  • 1 танк;
  • 4 ББМ;
  • 4 артсистемы;
  • 12 БпЛА;
  • 3 автомобиля.

Еще 21 единица техники врага повреждена. Как отметил Тарнавский, 3 военных армии РФ избрали жизнь, сдавшись в плен.

Ранее речь шла о том, что на Таврическом направлении ВСУ уничтожили три важных объекта РФ.

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Дата публикации
Просмотры
228
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