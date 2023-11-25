В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении: "Враг уменьшил количество авиаударов"

Российские войска на Таврическом направлении снизили количество авиаударов. В то же время активность пехоты остается высокой.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг:

нанес 4 авиаудара;

провел 50 боевых столкновений;

совершил 912 артобстрелов.

Общие потери врага на Таврическом направлении составили:

502 человека;

1 танк;

4 ББМ;

4 артсистемы;

12 БпЛА;

3 автомобиля.

Еще 21 единица техники врага повреждена. Как отметил Тарнавский, 3 военных армии РФ избрали жизнь, сдавшись в плен.

Ранее речь шла о том, что на Таврическом направлении ВСУ уничтожили три важных объекта РФ.

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