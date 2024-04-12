В ВСУ рассказали о сложной ситуации на юге страны

Враг сконцентрирован на задаче выбить украинских военных с плацдармов на левом берегу Днепра.

Ситуация на юге Украины остается достаточно сложной из-за постоянных штурмов российских захватчиков позиций Сил обороны.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Она заявила, что враг сконцентрирован на задаче выбить украинских военных с плацдармов на левом берегу Днепра.

"Враг продолжает штурмовать наши позиции, пытается выбить наши подразделения с левобережного плацдарма, давит в направлении Роботино, продолжает свое давление на Старомайорском направлении, но при этом не использует бронетехнику", — заявила Гуменюк.

Она отметила, что на Запорожском сегменте фронта враг применяет авиацию, а на Херсонском направлении, на левобережном плацдарме в основном акцент делает на применении артиллерии, минометов и дронов.

Гуменюк рассказала, что ситуация относительно штурмов остается неизменной. В последние дни оккупанты давят традиционным методом, поскольку тактика большого количества малых групп не оправдала себя.

Она заявила, что ситуация на левобережье остается без существенных изменений с сентября 2023 года.

"Изменения позиций фактически не происходило, потому что столкновения происходят в такой местности, где невозможно зафиксировать однозначно. То есть, мы имеем конкретные позиции, дальше работаем над расширением плацдарма, но враг продолжает давить, пытаясь выбить нас с тех позиций, потому что понимает, что именно они позволяют нам дальше разведывать и изучать потенциал нашего продвижения. Однако в результате этих штурмов враг несет потери и сейчас сосредоточен на формировании новых штурмовых подразделений, поэтому происходит вот такой "день сурка" у них фактически каждый день: выход на штурмы, потери, формирование новых подразделений — и снова по кругу", — отметила спикер.

Кроме того, Гуменюк заявила, что враг не может достичь поставленных целей в Одесской области из-за эффективной работы сил ПВО. Вместе с тем, россияне продолжают вести разведывательную работу дронами, чтобы корректировать удары.

Напомним, ранее сообщалось, что во время массированной атаки на юг 11 апреля россияне ударили по энергетическим объектам.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские войска недавно продвинулись вблизи украинского плацдарма на восточном (левом) берегу Херсонской области и островах на реке Днепр.

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