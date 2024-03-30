В ВСУ рассказали о важности нового украинского контрнаступления

Пребывание в обороне приводит к затягиванию войны и увеличению потерь.

Украинские войска будут готовить новые наступательные операции против российских захватчиков, потому что длительное пребывание в обороне приводит к деградации армии.

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Об этом в эфире Киев24 заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко.

"История показала главное: если войска просто на долгое время переходят в глухую оборону и не рассматривают варианты наступления, не готовятся операции, не происходит накопления сил – это очень сильно деградационно влияет на армию", — заявил он.

Кроме того, по словам Тимочка, пребывание в обороне приводит к затягиванию войны, значительному увеличению потерь среди личного состава и расходам на армию.

"Так уже сложилось традиционно в этой войне, что враг давит, давит, давит к определенному этапу, потом мы переходим в контрнаступление, они отступают... И каждый раз мы освобождаем дополнительно наши территории. То есть тенденция есть, сохраняется", — заявил Тимочко .

При этом военный отметил, что сейчас ситуация на фронте не стабильная, а скорее контролируемая.

"Контролируемость хода событий на линии фронта — это более наверняка правильное определение тех событий, которые мы сейчас видим", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский сказал, когда РФ пойдет в наступление.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Александр Коваленко заявил, что предвестником российского наступления можно будет считать накопление войск на границе.

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