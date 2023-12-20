В ВСУ рассказали, о законных методах вручения повесток на сегодня

Украину ожидают существенные изменения в плане мобилизации. В настоящее время оповещения осуществляются представителями органов местной власти. Сюда входят и ТЦК и СП, а также представители ЖЭКов и ОСМД, поселковые председатели, старосты и представители территориальных общин. Тем не менее, фиксируют все больше случаев незаконного вручения повесток.

О законных методах призыва рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью РБК-Украина.

Он объясняет, что вбрасывание повесток в почтовые ящики или, например, вдевание этих повесток в дверь квартир ни к чему не обязывает, но информирует о том, что призывнику следует обратиться в свой ТЦК и СП.

"Получается, что по каким-то причинам лица, которые должны ему вручить повестку, его не застали дома. И таким образом этого человека просто проинформировали. В принципе он может эту повестку просто проигнорировать, потому что его нужно вручать лично в руки", — говорится. в сообщении.

Он продолжает, если человек таким образом не избегает обновления своих военно-учетных данных или мобилизации – то он, конечно, после того, как увидит, что у него есть такая повестка.

Жалобы на действия представителей ТЦК

Фитьо рассказывает и о том, что когда к кому применяют силу или ломятся домой, гражданам необходимо обращаться в полицию, звонить по телефону на горячую линию.

"Но не следует забывать, что кроме прав у каждого есть еще и обязанности. И обязанность каждого гражданина – это защита Родины, которая прописана в Конституции", — говорит он.

Также немало случаев, когда граждане пытались избежать мобилизации.

"Есть, конечно, и нарушения со стороны работников ТЦК – по всем таким случаям проводятся расследования и предоставляется правовая оценка их действий", — добавил он.

Напомним, контрактники могут самостоятельно избрать должность, на которой будут проходить службу. По состоянию на сейчас в украинской армии востребованы все профессии, поскольку необходимо формировать новые бригады.

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