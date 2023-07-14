В ВСУ рассказали об опасности сбитых целей и просят не игнорировать тревогу

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечает, что украинцам следует быть внимательными во время воздушной тревоги и не игнорировать ее. Ведь опасны даже сбитые ПВО враждебные цели. К примеру, ночью 14 июля в Кривом Роге беды наделало и попадание дрона, и падение обломков.

Об этом представитель Воздушных сил рассказал в эфире телемарафона.

"Если цель сбивается, то не всегда (обломки – Ред.) падают где-то в поле или на участки открытой местности. Часто страдают и здания. Иногда, к сожалению, страдают люди, приходится госпитализировать. Иногда – летальные случаи. Поэтому надо быть осторожными всем, когда объявляется воздушная тревога. Это не шутки. Нужно на нее реагировать", — подчеркнул Игнат.

В качестве примера он назвал атаку на Киевщину ночью против 13 июля, а также — на Днепропетровскую область этой ночью. Игнат подчеркнул, что из 17 выпущенных по Украине ударных беспилотников было сбито 16. Также украинские силы ПВО сбили один разведывательный БПЛА. Кроме того, в течение 13 июля было уничтожено шесть разведывательных дронов. Враг активно применяет их на Херсонском и Восточном направлении.

Напомним, ночью против 14 июля россияне атаковали дронами Кривой Рог: есть попадания. В результате удара РФ повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, три — изуродованы. Из-за атаки РФ пострадал 56-летний мужчина.

Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала об атаке захватчиков. По ее словам, на фоне мощной грозы над Черным морем враг применял несколько волн дронов-камикадзе, направляя их с использованием особенностей местности.

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