В ВСУ рассказали об успешных ударах по кораблям ЧФ в Крыму: какие повреждения имеют суда

Российский военный десантный корабль "Минск", поврежденный во время успешной ракетной атаки на оккупированный Севастополь 13 сентября, не подлежит восстановлению.

Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

"В этом (восстановление судна – Ред.) нет смысла с финансовой точки зрения, потому что корабль был достаточно старым, часто эксплуатировался, был участником так называемого "сирийского экспресса". Восстанавливать эту единицу просто не имело смысла. Я могу поверить в версию, что он будет разобран на запчасти — если вообще какие-то остались. Это типичный проект, такой корабль у них не один. Они могут использовать некоторые из него элементы, учитывая, что некоторые из кораблей так же находятся в ремонте", — отмечает он.

По словам представителя ВМС ВСУ, также фактически невозможно восстановить пораженную дизель-электрическую подлодку проекта "Варшавянка".

Впрочем, Плетенчук подчеркнул, что не может точно сказать, какие повреждения получил малый ракетный корабль "Аскольд" во время попадания во временно оккупированной Керчи 4 ноября.

"Сейчас кто-то не удержится и обязательно снимет, тогда мы уже будем иметь полную картину. Можем лишь официально подтвердить, что он был поражен — безотносительно способа и участников этого замечательного мероприятия. Но, как мы видим из видео местных жителей, они просто у восторге от зрелищного фейерверка на заводе", — заметил Дмитрий Плетенчук.

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Как сообщалось, украинская разведка подтвердила попадание в Керчь 4 ноября. Сообщалось, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в малый ракетный корабль строящегося проекта 22800 "Каракурт".

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