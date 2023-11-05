В ВСУ рассказали об успешных ударах по кораблям ЧФ в Крыму: какие повреждения имеют суда

Некоторые пораженные российские суда уже не подлежат ремонту.
Российский военный десантный корабль "Минск", поврежденный во время успешной ракетной атаки на оккупированный Севастополь 13 сентября, не подлежит восстановлению.
Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
"В этом (восстановление судна – Ред.) нет смысла с финансовой точки зрения, потому что корабль был достаточно старым, часто эксплуатировался, был участником так называемого "сирийского экспресса". Восстанавливать эту единицу просто не имело смысла. Я могу поверить в версию, что он будет разобран на запчасти — если вообще какие-то остались. Это типичный проект, такой корабль у них не один. Они могут использовать некоторые из него элементы, учитывая, что некоторые из кораблей так же находятся в ремонте", — отмечает он.
По словам представителя ВМС ВСУ, также фактически невозможно восстановить пораженную дизель-электрическую подлодку проекта "Варшавянка".
Впрочем, Плетенчук подчеркнул, что не может точно сказать, какие повреждения получил малый ракетный корабль "Аскольд" во время попадания во временно оккупированной Керчи 4 ноября.
"Сейчас кто-то не удержится и обязательно снимет, тогда мы уже будем иметь полную картину. Можем лишь официально подтвердить, что он был поражен — безотносительно способа и участников этого замечательного мероприятия. Но, как мы видим из видео местных жителей, они просто у восторге от зрелищного фейерверка на заводе", — заметил Дмитрий Плетенчук.
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Как сообщалось, украинская разведка подтвердила попадание в Керчь 4 ноября. Сообщалось, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в малый ракетный корабль строящегося проекта 22800 "Каракурт".