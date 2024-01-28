В ВСУ сказали, имеют ли россияне стратегические успехи на востоке Украины

Армия РФ не имеет стратегических успехов на востоке Украины. Наши защитники отбивают атаки враг

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Наши бойцы контролируют ситуацию

По данным спикера, за прошедшие сутки враг был активен на востоке Украины, как и в предыдущие дни. Известно, что:

на Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 вражеских атак;

враг применил 43 дрона-камикадзе во время вчерашних атак;

совершено 657 обстрелов по артиллерии и минометам по украинским позициям;

украинским защитникам удалось ликвидировать 267 российских оккупантов и 62 единицы военной техники.

Российские захватчики пытаются наступать и искать слабые места в обороне Украины. Об этом свидетельствует, в частности, количество уничтоженной тяжелой техники противника.

Противник сосредотачивается на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Впрочем, акценты постоянно смещаются.

Ранее говорилось, что у россиян нет возможности восстановить серьезное наступление на востоке. Возможны только некоторые тактические успехи.

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