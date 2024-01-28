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В ВСУ сказали, имеют ли россияне стратегические успехи на востоке Украины

В ВСУ сказали, имеют ли россияне стратегические успехи на востоке Украины

Война с РФ / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Оккупанты пытаются наступать.

Армия РФ не имеет стратегических успехов на востоке Украины. Наши защитники отбивают атаки враг

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Наши бойцы контролируют ситуацию

По данным спикера, за прошедшие сутки враг был активен на востоке Украины, как и в предыдущие дни. Известно, что:

  • на Купянском и Лиманском направлениях было отражено 16 вражеских атак;
  • враг применил 43 дрона-камикадзе во время вчерашних атак;
  • совершено 657 обстрелов по артиллерии и минометам по украинским позициям;
  • украинским защитникам удалось ликвидировать 267 российских оккупантов и 62 единицы военной техники.

Российские захватчики пытаются наступать и искать слабые места в обороне Украины. Об этом свидетельствует, в частности, количество уничтоженной тяжелой техники противника.

Противник сосредотачивается на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Впрочем, акценты постоянно смещаются.

Ранее говорилось, что у россиян нет возможности восстановить серьезное наступление на востоке. Возможны только некоторые тактические успехи.

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