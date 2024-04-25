В ВСУ сообщили, когда Россия снова может прибегнуть к массированным ударам по Украине

Россия может снова нанести массированные удары по Украине после того, как прибудет вооружение из пакета новой помощи от Соединенных Штатов Америки.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Враг коварен и мы должны быть готовы к любому развитию событий. В частности, к массированной атаке до прибытия еще вооружения от наших международных партнеров", — рассказал он.

Евлаш заметил, что о высокой угрозе массированных атак предупреждает и американский Институт изучения войны. Именно поэтому, отмечает представитель ПС, нельзя исключать, что оккупанты применят ракеты, беспилотники и другое вооружение для ударов. Кроме того, важен еще тот факт, что россияне постоянно пытаются изменять свою тактику,

"Пытается подыскивать разные сроки, бить в разное время разными средствами. Поэтому наша задача сейчас просто приготовиться и ждать когда мы уже получим усиление наших систем ПВО и не только", — добавил Евлаш.

Напомним, 24 апреля Сенат США принял законопроект о помощи Украине , Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов РФ.

Президент США Джо Байден уже подписал закон о национальной безопасности, предусматривающий выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов.

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