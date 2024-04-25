В ВСУ сообщили, когда Россия снова может прибегнуть к массированным ударам по Украине

О высокой угрозе массированных атак предупреждают ряд международных организаций.
Россия может снова нанести массированные удары по Украине после того, как прибудет вооружение из пакета новой помощи от Соединенных Штатов Америки.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
"Враг коварен и мы должны быть готовы к любому развитию событий. В частности, к массированной атаке до прибытия еще вооружения от наших международных партнеров", — рассказал он.
Евлаш заметил, что о высокой угрозе массированных атак предупреждает и американский Институт изучения войны. Именно поэтому, отмечает представитель ПС, нельзя исключать, что оккупанты применят ракеты, беспилотники и другое вооружение для ударов. Кроме того, важен еще тот факт, что россияне постоянно пытаются изменять свою тактику,
"Пытается подыскивать разные сроки, бить в разное время разными средствами. Поэтому наша задача сейчас просто приготовиться и ждать когда мы уже получим усиление наших систем ПВО и не только", — добавил Евлаш.
Напомним, 24 апреля Сенат США принял законопроект о помощи Украине , Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов РФ.
Президент США Джо Байден уже подписал закон о национальной безопасности, предусматривающий выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов.