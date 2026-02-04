Сырский / © Александр Сырский

В Вооруженных Силах Украины создали новое командование. Речь идет о направлении беспилотных систем ПВО.

Об этом написал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Что известно о новом командовании в ВСУ

Российская армия ежедневно атакует Украину ударными беспилотниками типа Shahed и «Герань», целясь по гражданскому населению и объектам критической инфраструктуры. В Вооруженных силах Украины отмечают: главная задача остается неизменной — защитить небо над украинскими городами и селами.

Сырский отметил, что в январе особенно высокие результаты демонстрируют средства украинского производства. Также фиксируют положительную динамику комплектования новосозданных дивизионов дронов-перехватчиков. Продолжается подготовка дополнительных экипажей.

«Уже сотни экипажей БпАК переданы под оперативный контроль группировки Воздушных сил. Они выполняют задачи в первом, втором и третьем эшелонах перехвата», — отметили в ВСУ.

Параллельно усиливают антидроновую защиту ключевых административных центров в прифронтовых регионах.

Чем важна «малая ПВО»

В командовании подчеркивают, что так называемая «малая ПВО» является одним из самых динамичных и технологичных направлений современной войны, поэтому нуждается в быстрых и нестандартных решениях. В ВСУ уже создали новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны, в которое отправили офицеров Воздушных сил с реальным боевым опытом. В то же время военные подчеркивают: эффективность этого направления зависит не только от профессионализма личного состава.

«Определяющими остаются темпы работы украинских и европейских производителей, а также поставки РЛС, БпАК и дронов-перехватчиков от западных партнеров», — отмечают в ВСУ.

Между тем противник постоянно совершенствует свои средства поражения, в частности, оснащает дроны спутниковой связью и использует сложные погодные условия.

К противодействию воздушным угрозам также привлекают армейскую авиацию. За все время полномасштабной войны вертолеты армейской авиации уничтожили уже 5830 средств воздушного нападения противника.

Ранее речь шла о том, что ПВО Украины сорвала удар РФ.

Так, украинская противовоздушная оборона остановила один из самых массированных ударов России по нашей стране. Во время него враг применил несколько типов ракет и беспилотников, нацеленных прежде всего на критическую энергетическую инфраструктуру. Несмотря на сильные морозы и амбиции Кремля, Москва не добилась ожидаемого эффекта.

Как отметил политолог Олег Саакян, украинские системы ПВО сработали не просто эффективно, а даже лучше, чем рассчитывал противник. Они уничтожили значительную часть вражеских целей и защитили ключевые объекты.

Эксперт также подчеркнул, что атака россиян была синхронизирована с политическими событиями (визитом в Киев генсека НАТО) и должна была продемонстрировать якобы «беззащитность» Украины, однако не оправдала этих намерений.

«Это может стать переломным моментом, ведь Кремлю будет все сложнее достигать психологического и энергетического эффекта от массированных ударов», — пояснил Саакян.