В ВСУ тестируют цифровой рекрутинг: Федоров рассказал, людей какой профессии набирают онлайн

Сейчас запустили несколько бета-тестований с бригадами, которые ищут пилотов-операторов.
В Украине работают над проектом о цифровом рекрутинге в Вооруженные силы Украины, который будет направлен на поиск операторов дронов.
Об этом сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.
По его словам, в настоящее время Минцифры находятся на финальном этапе. Сейчас запустили несколько бета-тестований с бригадами, которые ищут пилотов-операторов для роты ударных дронов.
"Сейчас тестируем процесс, насколько есть обратная связь от желающих вступить в ряды ВСУ. Сложно запустить этот проект, потому что нужно перестраивать систему. Систему, где нет ТЦК, где по сути рассказывается о возможностях, преимуществах и опыте, который будет", — отметил Федоров.
Напомним, известный украинский военный обратился в ТЦК и Генштаб, чтобы те не ловили и не бросали мужчин без опыта в окоп.
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