В ВСУ встревожили заявлением о новых ударах РФ: что под прицелом врага

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Реклама

Войска агрессорки России будут снова наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины с наступлением холодов. В частности, зимой.

Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире "Ранок.LIVE" .

"Бить они будут, я считаю, по энергетике. Сейчас снова, не забывайте, зима. Когда будет холод, отопительный сезон, они будут бить по энергетике, по водоканалам. Я не хочу никого запугивать, но враг действительно действует как преступник. И он понимает, что стратегически опустошить город. власть также быть готова", - высказался Ярославский.

Реклама

Напомним, ранее Служба внешней разведки предупреждала о том, что агрессор РФ наращивает атаки на энергетику и транспорт Европы. За период с 2014 по 2024 год зафиксировано более 200 таких инцидентов, включая саботаж, дезинформацию, кибератаки и глушение GPS. Более 86% этих атак произошли после 2022 года, а лишь в 2024 году их количество увеличилось в шесть раз по сравнению с предыдущим годом.

Дата публикации 13:32, 04.08.25 Количество просмотров 13 Кинжалы на Хмельнитчину. Что хотят поймать? Донецкий аэропорт восстанавливают - зачем?