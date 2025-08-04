ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
467
Время на прочтение
1 мин

В ВСУ встревожили заявлением о новых ударах РФ: что под прицелом врага

Россияне зимой планируют наносить удары по критической инфраструктуре.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атак на объект энергетики.

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Войска агрессорки России будут снова наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины с наступлением холодов. В частности, зимой.

Такое мнение высказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире "Ранок.LIVE" .

"Бить они будут, я считаю, по энергетике. Сейчас снова, не забывайте, зима. Когда будет холод, отопительный сезон, они будут бить по энергетике, по водоканалам. Я не хочу никого запугивать, но враг действительно действует как преступник. И он понимает, что стратегически опустошить город. власть также быть готова", - высказался Ярославский.

Напомним, ранее Служба внешней разведки предупреждала о том, что агрессор РФ наращивает атаки на энергетику и транспорт Европы. За период с 2014 по 2024 год зафиксировано более 200 таких инцидентов, включая саботаж, дезинформацию, кибератаки и глушение GPS. Более 86% этих атак произошли после 2022 года, а лишь в 2024 году их количество увеличилось в шесть раз по сравнению с предыдущим годом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie