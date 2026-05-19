В ВСУ введут короткие контракты для военных: Сырский раскрыл подробности

Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Вооруженных Силах Украины планируется внедрить систему краткосрочных контрактов на срок от 6 до 10 месяцев.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью для «Милитарный».

Короткие контракты в ВСУ — что известно

По словам Главнокомандующего, подобные изменения разрабатывались с учетом пожеланий самих военнослужащих. Многие военные просили о минимальных сроках службы. Поэтому для новобранцев оставят обычные контракты от 2–3 лет, а другие смогут сами выбирать удобный вариант службы.

Также Сырский подчеркнул, что в силе остается и обычная мобилизация без контракта, причем уровень денежного довольствия и надбавок для всех будет одинаковым.

«Мы учитывали разные видения и разные подходы. Введение так называемого короткого контракта на шесть-девять месяцев — для военнослужащих, которые уволились по состоянию здоровья в результате ранений, но хотят заключить контракт», — отметил Сырский.

Главнокомандующий также пояснил, что для действующих военных срок нового контракта будет составлять 10 месяцев, тогда как для новобранцев будут действовать стандартные договоры на 2–3 года или более, что позволит каждому самостоятельно выбрать формат службы.

«Это действительно такой инновационный проект, который впервые внедряется, наверное, в воюющих странах», — отметил Сырский.

