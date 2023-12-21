В ВСУ высказались о мобилизации украинцев за границей: ожидать ли механизма принуждения

В Минобороны Украины объяснили, что в настоящее время о мобилизации мужчин за границей речь не идет. Впрочем, граждан призывают помнить, что их конституционная обязанность – защищать свое государство.

Об этом сообщил в телемарафоне начальник управления прессы и информации Минобороны, офицер Вооруженных сил Илларион Павлюк.

Он отмечает, что эта обязанность не исчезает из-за того, что вы не получили повестки, если в вашем городе несовершенно работает система мобилизации.

Также читайте В ГУР рассказали, сколько людей РФ может мобилизовать ежедневно

"Эта обязанность есть, в том числе, у всех граждан, которые сейчас находятся за границей. И министр обороны призвал их служить. Все, что касается каких-либо механизмов давления и принуждения, то в повестке дня нет того, чтобы мы прямо сейчас разрабатывали, работали над какими-то механизмами принуждения граждан, находящихся за границей", – добавил он.

Кроме того, несмотря на отсутствие или наличие этих механизмов граждане за рубежом должны понимать, что у них есть такая же обязанность».

Напомним, немецкая газета-таблоид Bild извратила слова министра обороны Украины Рустема Умерова о том, что украинские военные освободят Крым в 2024 году.

Читайте также: