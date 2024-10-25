В ВСУ выступили за подготовку женщин к обороне

Как отметил Иван Тимочко, чем больше будет подготовлено к сопротивлению украинцев, тем меньше будет мотивации у России воевать и нападать.

Хотя женщины в Украине на сегодняшний день не подлежат обязательному призыву на военную службу, их следует подготовить к обороне.

Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Нужно ли это будет сейчас призывать женщин? А почему не стоит подготовить их, учить? Это же не обязательно призвать", — отметил военный.

Также читайте Сколько людей может призвать Украина: демограф о мобилизационном ресурсе

По мнению Тимочка, чем больше общая обученность украинцев к сопротивлению, их консолидация и умение слаженно взаимодействовать между группами по половому или профессиональному признаку, тем меньше Россия стремится воевать.

"Чем больше мы будем иметь планов действий, чем больше мы будем иметь подготовленных людей к сопротивлению, чем лучше мы будем вооружены – тем меньше мотивации у России воевать и нападать на нас", – высказался глава Совета резервистов.

Он добавил, что Украина должна иметь план действий в расчете на худшую ситуацию, "а лучшая – придет сама".

"То есть всегда вызовы и проблемы нужно рассматривать с наихудшей стороны. Так как военные операции рассматриваются. Они всегда рассматриваются по самому сложному варианту и по самым негативным результатам ее проведения. Для того чтобы обезопасить и минимизировать риски", — объяснил Тимочко.

К слову, в середине октября экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сделал такое заявление: "Если нам необходимо будет мобилизовать женщин, чтобы уберечь Европу от войны, мы наверняка сделаем это".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.