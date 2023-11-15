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В ВСУ заинтриговали заявлением о больших успехах на юге

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В ВСУ заинтриговали заявлением о больших успехах на юге

Украинские военные продолжают продвигать вперед / Фото: Associated Press

Линия фронта сегодня достаточно подвижна.

Начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что враг пытается активно обороняться, потому что они понимают, что продвижение Сил обороны неотвратимо.

«Но не могут просчитать, с какого направления им ожидать такой опасности. Именно поэтому они пытаются активизировать тяжелую и мощную артиллерию и даже реактивные системы залпового огня и авиацию тактическую, поскольку они чувствуют себя очень некомфортно. Оттеснения с нашей стороны происходят на линии от 3 до 8 километров на протяжении всего побережья... Линия фронта сегодня достаточно подвижна... Очевидным является факт, что врага это прижимает. Пока мы просим информационной тишины с тем, чтобы заработала наша запланированная сентенция, которая позволит потом отчитаться о больших успехах», — заявила она.

Напомним, у Зеленского назвали год, который станет решающим в войне против РФ.

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Дата публикации
Просмотры
384
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