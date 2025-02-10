В ВСУ заработала новая программа базовой военной подготовки

В Украине во всех учебных центрах подготовки мобилизованных продолжается внедрение пятой редакции программы базовой общевойсковой подготовки (БОВП) с акцентом на психологическую устойчивость.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

В обновленной программе останется неизменной общая продолжительность обучения – 1,5 месяца (с учетом предоставления рекрутам дней на отдых). Из этого количества 41 день отведен на занятия, шесть – на отдых и один – на административные вопросы. Общий объем подготовки составляет 372 учебных часа.

В Минобороны напомнили, что в конце 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил новую программу подготовки мобилизованных, которая вступает в силу 10 февраля 2025 года.

Ключевые нововведения обновленной программы БОВП:

внедрен так называемый "нулевой день"/день "перезагрузки" (адаптация гражданского к военной среде),

наращено содержание психологической подготовки,

изучение программного обеспечения "Кропива",

расширенный курс по медицинской помощи,

добавлена "маршевая" подготовка (физические тренировки) для формирования выносливости военнослужащих.

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Отмечается, что в учебную программу входят усовершенствованные стрелковые упражнения по индивидуальному оружию на короткие дистанции (бой в непосредственном контакте с врагом до 100 м) и на скорость. На это предусмотрено выделение дополнительных боеприпасов. Упражнения были усовершенствованы представителями боевых подразделений.

Учебная программа также предусматривает подготовку бойцов по психологической устойчивости путем просмотров фильмов виртуальной реальности "Первый бой".

Программа БОВП содержит четыре основных блока:

ознакомительный курс – 8 часов,

курс индивидуальной подготовки – 107 часов,

обучение действий в составе подразделения – 209 часов,

комплексное тактическое занятие – 48 часов.

После обучения военные получают сертификат и классную квалификацию по военно-учетной специальности-100 "стрелок".

Следующий этап подготовки – профессиональные курсы в соответствии с определенными должностями в боевых подразделениях, где военные получают углубленные знания и навыки по конкретной военно-учетной специальности.

Напомним, в конце декабря 2024 года Сырский сообщил, что военное командование Украины работает над созданием условий, чтобы подготовка военных к участию в боевых действиях в целом продолжалась два месяца.