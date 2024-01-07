В ВСУ заявили, что международные партнеры отмечают высокий уровень мотивации украинских воинов

Абсолютное большинство стран, являющихся партнерами Украины, отметили высокий уровень мотивации украинских воинов.

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Об этом заявил начальник Главного управления доктрин и подготовки (J7) Генштаба ВСУ генерал-майор Алексей Таран, передает Армия.

Он отметил, что иностранные партнеры сосредоточены на выполнении требований Украины по организации мер подготовки на своей территории.

"В то же время представители абсолютного большинства стран отмечают высокий уровень мотивации наших военнослужащих", – отметил он.

Таран сообщил, что украинские военные регулярно пересматривают учебные планы и программы с учетом анализа боевого опыта подразделений. Все изменения вносятся на основе обратной связи с представителями стран-партнеров, где осуществляется подготовка.

"Доказываем наши требования к организации мероприятий через SAG-U и EUMAM. В прошлый раз это было осуществлено во время Совместной тренировочной конференции, проведенной в декабре на одной из военных баз в Германии", — рассказал генерал-майор.

Таран отметил, что все требования изложены в содержании комплекта тренировочных директив специально разработанных документов по подготовке.

Во всех документах сконцентрирована необходимая информация для организации работы за границей: требования к подготовке, ее приоритеты, сроки и ожидаемые результаты.

"Главная цель, которая достигается за счет использования указанных тренировочных директив — стандартизация мер по всем видам боевой подготовки на всех иностранных площадках, где она происходит... Поэтому лучше сказать, что мы оцениваем их, а не они нас", — подытожил Таран.

Напомним, ранее сообщалось, что на Западе уже подготовили более 100 тысяч военнослужащих ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что обучение пилотов на F-16 в США могут продолжаться дольше, чем ожидалось.

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