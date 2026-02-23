В ВСУ заявили, что российская пропаганда умудрилась «уничтожить» в Украине несуществующую военную технику

Ракета «Фламинго» / © Associated Press

Российская пропаганда сообщила о якобы уничтожении украинской военной техники, которой фактически не существует.

Об этом говорится в заявлении Группировки Объединенных сил.

В группировке привели цитаты российских пропагандистских ресурсов, которые заявили об «уничтожении транспортно-заряжающих машин HIMARS» и «пусковых установках для ракет Фламинго».

Украинские военные подчеркнули, что после последней российской атаки в Украине «не осталось» ни таких машин, ни соответствующих пусковых установок.

Однако, как пояснили в УОС, этой техники не было и до удара. В частности, система HIMARS не предусматривает использование отдельных транспортно-заряжающих машин, а ракеты «Фламинго» запускаются из обычных направляющих, а не из отдельных пусковых установок, о которых заявляет РФ.

«„Уничтожить“ то, чего не существует в природе — это способна только российская пропаганда», — подчеркнули в Группировке объединенных сил.

Ранее сообщалось, что американские спецслужбы пришли к выводу, что заявления Кремля о якобы атаке на резиденцию Владимира Путина являются выдумкой.

Мы ранее информировали, что Министерство внутренних дел Польши назвало фейком сообщение о якобы перепродаже на украинских сайтах объявлений генераторов, переданных Польшей как помощь Украине.