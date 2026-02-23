- Дата публикации
В ВСУ заявили, что российская пропаганда умудрилась «уничтожить» в Украине несуществующую военную технику
В Группировке объединенных сил ВСУ отметили, что речь идет о вымышленных или некорректно описанных образцах вооружения.
Российская пропаганда сообщила о якобы уничтожении украинской военной техники, которой фактически не существует.
Об этом говорится в заявлении Группировки Объединенных сил.
В группировке привели цитаты российских пропагандистских ресурсов, которые заявили об «уничтожении транспортно-заряжающих машин HIMARS» и «пусковых установках для ракет Фламинго».
Украинские военные подчеркнули, что после последней российской атаки в Украине «не осталось» ни таких машин, ни соответствующих пусковых установок.
Однако, как пояснили в УОС, этой техники не было и до удара. В частности, система HIMARS не предусматривает использование отдельных транспортно-заряжающих машин, а ракеты «Фламинго» запускаются из обычных направляющих, а не из отдельных пусковых установок, о которых заявляет РФ.
«„Уничтожить“ то, чего не существует в природе — это способна только российская пропаганда», — подчеркнули в Группировке объединенных сил.
