В ВСУ заявили, что захватчики уже сожалеют, что зашли в село Крахмальное Харьковской области

Российские захватчики, вероятно, уже сожалеют, что зашли в Крахмальное, расположенное на автомобильной дороге Купянск — Сватово.

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Теперь Украинские военные занимают выгодные позиции в отношении врага и наносят удары, заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных сил Владимир Фитьо в эфире единого телемарафона.

Он подчеркнул, что перед предстоящими выборами в РФ оккупанты пытаются одержать какие-то "победы", заняв хоть какой-то "кусочек" земли, как было с Крахмальным.

"Они это подавали как супервеликую победу, хотя они уже, наверное, сожалеют, что туда зашли, потому что наши защитники из более выгодных рубежей наносят им очень серьезные потери, мы видим это именно по цифрам потерь в личном составе", — сказал Фитьо.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия в ближайшие недели попытается атаковать приграничье Харьковщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Путин признал, что почти половина русской армии находится на войне в Украине.

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