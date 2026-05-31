В ВСУ заявили о дроновом контроле над Луганщиной: что известно

Украинские дроны

Бойцы батальона беспилотных систем Третьего армейского корпуса провели операцию на временно оккупированной территории Луганской области. Нанесены удары по логистическим объектам русских войск.

Об этом сообщаетТретий армейский корпус.

Как сообщили в корпусе, украинские операторы дронов поразили бронетехнику и склады боеприпасов противника. По их данным, беспилотники работали на расстоянии более 205 километров вглубь контролируемой оккупантами территории, в частности в районе пункта пропуска «Изварино» на границе с Россией.

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что операция стала ответом на российские заявления о якобы полном захвате Луганской области.

«Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка — теперь находятся под контролем БпЛА Третьего армейского корпуса», — подчеркнул он, имея в виду возможность поражения целей в этих районах.

В корпусе также сообщили, что операцию спланировал и возглавил командир взвода ударных БПЛА с позывным «Восток» — уроженец Луганщины, который в 2022 году участвовал в обороне Мариуполя и удостоен звания Героя Украины.

Ранее говорилось, что Украина активно наращивает использование беспилотников средней дальности для ударов по российским составам, командным пунктам, логистическим узлам и технике на расстоянии от 20 до 300 километров от линии фронта. Поэтому районы, ранее считавшиеся для оккупантов относительно безопасным тылом, фактически превращаются в «кил-зону», заставляя российское командование отодвигать склады и логистические центры подальше от фронта. Это усложняет поставки боеприпасов и техники и уже влияет на ситуацию на поле боя, отмечают аналитики.

