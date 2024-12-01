В ВСУ заявили о "правде посередине" в вопросе мобилизации 18-летних

В ВСУ считают, что необходимо пересмотреть ограничения на бронирование, а также найти способы против студентов-переростков.

В Украине нужно сокращать разные возможности для уклонения от военной службы и активнее работать с зарегистрировавшимися в приложении Резерв+.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он заявил, что в вопросе снижения возраста мобилизации "правда где-то посередине".

"Нужно максимально сократить уклонение от несения военной службы. Командиры на передовых позициях воспринимают ситуацию, как она происходит на поле боя и какое пополнение к ним приходит, поэтому у некоторых может создаваться впечатление, что мужское население в возрасте 25-40 лет, которое по существу находится на пике своих физических возможностей мало", — заявил военный.

Он заявил, что здесь речь идет не о 18 летних парнях, организмы которых еще формируются.

"Как показала практика масштабных военных операций, что на одних молодых лицах такого возраста не вытянешь. Нельзя говорить, что это точно переломит ход боевых действий, потому что ход событий переломит оружие", — подчеркнул Тимочко.

Он заявил, что необходимо пересмотреть ограничения на бронирование, а также найти способы против студентов-переростков.

"Кстати, следует обратить серьезное внимание на общественные организации (ГО), которые считаются бенефициарами привлечения донорских средств, то они могут тоже бронировать членов своих ГО. Это нонсенс, потому что эти ГО и есть для того, чтобы работать на волонтерских началах. А бронирование могут у них происходить на фонде заработных плат, однако, если это ГО, то есть вопросы налогов и других нюансов", — сказал он.

Кроме того, он заявил, что нужно активнее работать с гражданами, которые зарегистрировались в приложении Резерв+, что сделало уже более 5 миллионов украинцев.

"Чем больше мужчины будут идти на коммуникацию, тем будет лучше. Речь идет и о работе депутатов, имеющих достаточное влияние внутри общества. Мы есть в условиях тяжелой войны и должны постоянно предлагать новые пути решений, чтобы победить врага", — резюмировал Иван Тимочко.

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ рассказали, будут ли мобилизовать после базовой военной подготовки.

Кроме того, мы ранее информировали, что признанные непригодными к службе не будут исключаться из военного учета.

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