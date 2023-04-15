В ВСУ заявили о вероятности ракетных ударов на Пасху

Россияне усилили психологическое и огневое давление на украинцев.

Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине на Пасху. Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги во время праздников.

Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, оккупационные войска усилили психологическое и огневое давление на украинцев. Именно поэтому эскалация ситуации может произойти в праздничные дни.

"Ситуация в море может измениться очень оперативно. Им будет достаточно несколько часов, чтобы увеличилось количество ракетоносителей, поэтому следить за ней нужно постоянно", — отметила она.

Кроме того, в акватории Черного моря выросла корабельная группировка врага. РФ вывела на боевое дежурство еще два подводных ракетоносителя. В пусковых установках находятся 8 "Калибров".

Напомним, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Российской Федерации может готовить удары по Украине на Пасхальные праздники . Кроме того, возможны провокации и в первые дни мая.

Кроме того, СБУ призвала украинцев накануне Пасхи не посещать массовые собрания и соблюдать средства безопасности.

Читайте также: