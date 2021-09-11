В ВСУ жестко отреагировали на обучение военных Беларуси и РФ: разведка Украины все отслеживает

В ВСУ жестко отреагировали на обучение военных Беларуси и РФ: разведка Украины все отслеживает

Наев заверил, что угрозы подготовки РФ к агрессии в отношении Украины пока не зафиксировано.

Разведывательные органы Украины следят за совместными учениями России и Беларуси "Запад 2021", а военное руководство страны ознакомлено с ситуацией.

Об этом командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Эти учения задекларированы, как совместные учения Вооруженных сил Российской Федерации и Вооруженных сил Республики Беларусь, они проходят на известном количестве полигонов, нам известно количество этих войск", — отметил он.

По словам Наева, на четырех полигонах Беларуси осуществлено накопление Вооруженных сил РФ численностью 2,5 тыс. военнослужащих, есть "небольшое количество" бронетехники и авиационной техники.

"Все разведывательные органы Украины, имеющие соответствующие силы и средства, осуществляют получение разведывательной информации, — подчеркнул он. — ВСУ завершили подготовку определенных адекватных действий, у нас есть военные части, которые находятся в разных степенях готовности, мы завершили планирование, силы и средства к адекватному реагированию по усилению обороны государственной границы готовы".

Наев отметил, что вдоль государственной границы развернуты силы и средства противовоздушного прикрытия, а именно радиотехнические войска, а Государственная пограничная служба Украины увеличила количество нарядов.

"Зенитно-ракетные войска, истребительная авиация получили соответствующие задания, находятся также в соответствующих степенях боевой готовности, — сказал командующий Объединенных сил ВСУ. — Мы знаем, когда, что и какие адекватные мероприятия предпринять".

Однако, по его словам, "непосредственной угрозы, в частности создания ударных группирований, также соответствующих подготовительных мероприятий по агрессии относительно Украины", не зафиксировано.

"егенда, которая официально делегирована Министерством обороны РФ и Генеральным штабом Вооруженных сил РФ, звучит так, что вооруженные силы союзнического государства будут бороться с незаконными вооруженными формированиями, которые пребывают на территории союзнического государства", — отметил командующий Объединенных сил ВСУ.

Наев добавил, что по официальной "легенде" учений Украина рассматривается как нейтральное государство. "Но все это официально, соответственно, мы взрослые люди, которые оценивают не только то, что нам говорят, но и то, что есть в подтексте", — подчеркнул он.

Как сообщалось, совместные российско-белорусские учения "Запад 2021", которые происходят вблизи границы Украины, несут потенциальную опасность и является проявлением постоянной угрозы со стороны страны-агрессора. Украина это учитывает, поэтому в случае необходимости будет использовать любые инструменты, чтобы ответить.

Россия и Беларусь начали военные учения

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