В вышиванке, но за Путина: девушка рассказала детали, как помешала итальянцу-фанату РФ въехать в Украину

Дарья Мельниченко, которая помешала итальянцу-любителю России попасть в Украину

Поездка из Милана в Киев закончилась для итальянца Рокко трехлетним запретом на въезд. Украинка Дарья Мельниченко услышала, как иностранец восхваляет российского диктатора Владимира Путина и оскорбляет украинского президента Владимира Зеленского, и не оставила это без внимания. Девушка поделилась шокирующими подробностями разговора с итальянцем.

Об этом сообщает «Суспильне».

Детали разговора украинки с итальянцем-любителем Путина

Дарья рассказала, что еще во время посадки в Милане поняла: путешествие обещает быть непростым, ведь один из пассажиров находился в нетрезвом состоянии. Впоследствии выяснилось, что это итальянец по имени Рокко, который вместе со своей невестой направлялся в Украину, чтобы там жениться. Уже во время первой остановки автобуса он открыто выразил свое отношение к Украине.

«Я не знаю, почему только ко мне обращался. Все началось с того, что я ему сделала комплимент про вышиванку. Он мне говорит: „Да, спасибо, это мне подарила моя любимая, ма“, что с перевода итальянского означает „но“. И начинает рассказывать: «Ваш президент такой плохой, я поддерживаю Путина. Путин такой величественный, а Зеленский — кретин», — рассказала Дарья.

По словам девушки, после этого между ними возникла ссора, во время которой мужчина вспомнил и о скандале с бизнесменом Тимуром Миндичем.

«Вы не предоставляете отчеты, вам помогает весь мир, а вы такие плохие». Я сказала одну фразу на итальянском языке: «Non voglio neanche sentire», что в переводе означает «Не хочу даже слушать». Я развернулась, ушла, села в автобус и уже ждала второй остановки. Уже на второй остановке снова продолжилась эта тема, но там уже он кричал: «Хай Гитлер!» Он кричал, что Зеленский — наркоман», — поделилась Дарья.

Она также отметила, что Рокко настаивал: его невеста разделяет эти взгляды, хотя, как и Дарья, является украинкой.

«Я говорю: „Нет, значит, мы совсем разные украинки, потому что я не такого же мнения“, — ответила девушка.

Украинка не ожидала такой огласки о скандале с Рокко

Дарья добавила, что решила написать об этой ситуации в Threads еще после первой остановки автобуса. Об инциденте не знали ни ее муж, ни мама, ведь девушка не хотела, чтобы они волновались.

«Я просто выложила это сообщение. Я думала, ну, там будет человек 50, которые меня поддержат и мне будет немножечко легче ехать со своими мыслями», — сказала она.

Дарья совсем не ожидала такой масштабной огласки. По ее словам, эта история, казалось, разлетелась уже по всему миру. Девушке писали итальянцы, которые выражали поддержку Украине.

«Кстати, хочу сказать, что очень люблю Италию и ничего против не имею к иностранцам», — отметила она.

Отвечая на вопрос, пыталась ли Дарья убедить итальянца изменить свою позицию относительно Украины и Путина, она отметила, что мужчина был категоричен.

«Он был полностью уверен. То есть он стоял на своем. Я скажу, что он даже не поддерживал Джорджу Мелони. Он прямо за Путина. Он очень пророссийский, хотя очень много итальянцев являются очень пророссийскими людьми. Поэтому доказывать каждому…» — поделилась украинка.

Ситуация на границе и запрет въезда для Рокко

Дарья также рассказала, что во время второй остановки пассажиры автобуса еще не догадывались, чем все закончится на границе.

«Но я уже точно знала, потому что мне написал журналист, я не помню его имя, что уже все службы на границе нас ожидали благодаря этому журналисту, который предупредил все границы Украины. Просто он не знал, на какую именно границу мы приедем. Но уже все ждали того итальянца», — рассказала девушка.

На украинской границе пограничники вывели из автобуса итальянца вместе с его спутницей, а затем пригласили и Дарью. Она сначала разговаривала с СБУ и написала заявление.

«Мне задавали вопросы в пограничной службе, что именно он (итальянец — ред.) говорил, какую позицию имел, что он транслировал. Но потом так получилось, что пока я была на границе, нашли социальные сети этого человека и увидели, что он является пророссийским, то есть полностью. И это уже было таким основанием, чтобы его не пустить в Украину. Потом я начала говорить то, что он мне сказал в течение той поездки», — рассказала девушка.

Дарью также спросили, были ли свидетели конфликта. Тогда она попросила нескольких пассажиров автобуса, которые видели и слышали всю ссору, пойти с ней и все подтвердить.

«Их допросили. Я была не вместе с ними. Я не знаю, что они говорили, но, как мне объяснили, они подтвердили мои слова. И это было основанием для того, чтобы ему запретили въезд в Украину на три года«, — сказала Дарья.

Как итальянец отреагировал на запрет въезда в Украину?

Украинка призналась, что сначала очень испугалась и даже думала ничего не делать.

«Я сначала уже думала не идти никуда, потому что один человек в автобусе мне сказал: „Сейчас развернут весь автобус, и мы никуда не поедем“. Но я сказала, что буду настаивать на своем и все равно пойду к пограничникам, и я его не пущу», — поделилась девушка.

В завершение Дарья рассказала, как Рокко отреагировал на запрет въезда в Украину.

"Он улыбался, он сказал: «Хорошо, нет никакой проблемы. Тогда я поеду в Италию жениться, и все», — сказала девушка.

По словам Дарьи, невеста итальянца не хотела с ней коммуницировать и отворачивалась. Женщина до последнего надеялась, что они с Рокко все-таки пересекут границу.

«Она (невеста итальянца — ред.) подошла к работнице пограничной службы, и она говорит: „Вы когда его отпустите, мы уже будем ехать?“ А ей говорят: „Нет, вы уже никуда не едете“, — сообщила девушка.

Саму невесту Рокко пропускали через границу, потому что она является гражданкой Украины. Но женщина решила вернуться в Италию вместе со своим возлюбленным.

Напомним, накануне Сеть возмутил итальянец Рокко, который в рейсовом автобусе из Италии в Киев публично восхвалял Путина и оскорблял Украину и президента. Свидетелем инцидента стала блогер Дарья Мельниченко, которая описала ситуацию в соцсети Threads, после чего история мгновенно стала вирусной. Когда автобус прибыл на КПП «Чоп — Загонь», фаната диктатора уже ждали пограничники и СБУ. После проверки соцсетей иностранца, где он радовался поездке «в Россию через Украину», Рокко официально отказали во въезде и запретили пребывание в стране на несколько лет.