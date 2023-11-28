В высокогорье Карпат возможно сход лавин: в ГСЧС предупредили об опасности

В высокогорье Карпат возможно сход лавин. Также, по прогнозу погоды, в Закарпатье ожидают осадки.

Об этом предупредили в ГСЧС.

По данным синоптиков, 28-29 ноября в связи с вьюгами и снегопадами на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговластная опасность третьего уровня.

Тем временем на Украину двигается новый циклон. Погода снова изменится. По прогнозу "Укргидрометцентра" и синоптики Наталии Птухи, к вечеру 28 ноября через западные области, Черновицкую, Винницкую зайдут ветер и сильные осадки. Поэтому сегодня, 28 ноября, в западных областях и Закарпатье ожидаются осадки.

Следующими циклонами почувствуют Житомирская и Киевская области. Но осадки будут разной фазы, поскольку в циклонах всегда есть холодная и теплая воздушная масса.

Напомним, в прошлом году в Карпатах со склона одной из самых высоких вершин хребта Черногора горы Пип Иван Черногорский (2020,5 м) сошла лавина. Туристов просили тоже не выходить в высокогорье. Горный спасатель Василий Фицак опубликовал фото, на которых виден "нос" лавины и опасные "карнизы", образовавшиеся после ее восхождения.

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