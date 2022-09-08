В Высокополье показали масштабы разрушений поселка от рук российских оккупантов (фото)

Депутат Херсонского облсовета Игорь Йосипенко опубликовал фото из освобожденного поселка Высокополье. На снимках видны масштабные разрушения населенного пункта от рук российских оккупантов.

Поселок был в оккупации с середины марта. Там оставались местные жители, которые видели, как россияне уничтожали их маленькую родину.

Об этом Игорь Йосипенко рассказал в своем Фейсбуке.

"Сожженные и разрушенные частные усадьбы, полностью разбитый центр населенного пункта. А это труд многих людей, и даже не одного поколения, украденные годы труда и жизни. По всему поселку стоят изуродованные автомобили мирных людей, насильственно отобранные, помаркированные буквой Z — дорогие и не очень, но украденные и разбитые, а некоторые на них собирали годами", — рассказал депутат Херсонского облсовета.

По его словам, российские военные забирали у людей паспорта. По поселку ходить запрещали, это позволяли делать только с белой тряпкой. Российские мародеры отбирали у местных даже еду. Над людьми издевались и убивали их.

"В поселке и сейчас неспокойно, российские захватчики продолжают его обстреливать, горят дома прямо на глазах. Там опасно находиться. Мы оказали гуманитарную помощь жителям Высокополья, потому что понимаем, что не так быстро восстановится вся инфраструктура. Передали и в село Нововознесенское помощь жителям этого освобожденного населенного пункта", — рассказал Иосипенко.

Кроме того, гуманитарную помощь получили люди и в селе Ивановка, где остается более 20 самых устойчивых жителей. Они готовят еду на дровах, а воду набирают из колодцев.

"Высокополье освобождено. Верю, что с этого населенного пункта начнутся уверенные и победные шаги ВСУ к дальнейшему освобождению юга Украины, и не только! Херсонщина будет освобождена!" – подчеркнул Иосипенко.

Отметим, информацию об освобождении Высокополья подтвердил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко. По его словам, Высокополье является "образцом несокрушимости".

Напомним, Вооруженные силы Украины 29 августа начали масштабное контрнаступление в Херсонской области. О подробностях этой операции в Киеве пока предпочитают молчать, а Россия уверяет, что отбила все атаки.

На некоторых участках украинским военным удалось пробить первую линию обороны россиян. Этому предшествовал длительный обстрел мостов через Днепр и Ингулец, а также расположений и тыловых баз противника.

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