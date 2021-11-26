В Высшем антикоррупционном суде началось заседание по делу скандального судьи Чауса

Центр противодействия коррупции сообщил, что Чаус пришел на заседание суда в бронежилете.

Суд над судьей. В эти минуты в Высшем антикоррупционном суде началось подготовительное заседание по делу Николая Чауса.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что бывший судья Днепровского райсуда столицы обвиняется во взяточничестве. В 2016 году его разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов. Деньги он спрятал в банке и закопал в огороде. Когда их нашли – он сразу же исчез. Чауса объявили в международный розыск.

Впоследствии выяснилось – он уехал в Молдову. Просил там политическое убежище, но получил отказ. Весной этого года его якобы украли и вывезли из Молдовы в Украину. А уже летом он сам появился в сельсовете в Винницкой области. После этого – скандального судью и задержали.