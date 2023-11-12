В Washington Post назвали Червинского координатором атаки на "Северный поток": он отреагировал

Американское издание The Washington Post опубликовало материал о том, что украинский разведчик Роман Червинский координировал атаку Украины на газопровод "Северный поток" в прошлом году. Впрочем, сам он отрицает свою причастность.

Об этом пишет издание со ссылкой на неназванных официальных лиц в Украине и других странах Европы, а также других людей, якобы знакомых с деталями тайной операции.

"По данным источников издания, Червинский был "координатором" операции по подрыву "Северного потока", руководя логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под чужими именами и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных зарядов на газопроводах", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о масштабных истоках на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" 26 сентября 2022 г. Атака оставила невредимой лишь одно из четырех газовых звеньев сети.

Червинский действовал не сам, а получал приказы от высших украинских чиновников, которые в итоге подчинялись главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Червинскому вменяют причастность и к другим делам

В то же время сам Червинский из-за адвоката отрицал свою причастность к подрыву трубопровода.

"Все спекуляции по моей причастности к атаке на "Северный поток" распространяются российской пропагандой без оснований", – утверждает Червинский в письменном заявлении для The Washington Post и Der Spiegel.

Кроме того, отмечается, что Червинский производил и другие операции.

"В 2020 году Червинский руководил сложным планом привлечения боевиков российской группы наемников "Вагнера" в Беларусь с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений", — говорится в сообщении.

Что известно о Червинском

В Киеве судья Шевченковского суда Елена Чайка вынесла решение по аресту на два месяца без возможности внесения залога эксразведчика Романа Червинского.

Впоследствии стало известно, что разработанная теперь уже эксразведчиком Червинским спецоперация по захвату российского самолета закончилась ракетным ударом по украинскому аэродрому.