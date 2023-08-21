В WP рассказали, как кассетные боеприпасы сдерживают наступление оккупантов в районе Купянска и Лимана

Кассетные боеприпасы помогают ВСУ сдерживать наступление врага на Купянском и Лиманском направлениях. Захватчики просто боятся атаковать.

Об этом сообщает The Washington Post.

Россияне прячутся, а не идут вперед

Журналисты издания пообщались с украинскими артиллеристами Харьковской области, которые работают с кассетными снарядами от США. По словам военных, эти боеприпасы, конечно, не могут пробить скрывающиеся в окопах российские войска. При этом они представляют опасность для наступающих незащищенных пехотинцев.

"Главное преимущество в том, что противник теперь очень боится идти на штурм", – подчеркнул Станислав, военнослужащий 14-й механизированной бригады.

По словам солдат, российские подразделения, наступающие с бронетехникой и пехотой, останавливают свое продвижение вперед, чтобы позволить войскам укрыться от рикошетящих осколков. Теперь оккупанты узнают кассетные бомбы за свистом, который они выдают, направляясь в их сторону.

Этот потенциал особенно важен с точки зрения сдерживания наступления российских войск в районе Лимана и Купянска. Аналитики подчеркивают: Москва вынуждает Украину защищать эти города в то время, когда Киеву нужны солдаты для контрнаступления на юге. Так что наличие оружия, замедляющего продвижение России, позволяет Украине сохранять силы.

Напомним, США решили предоставить Украине кассетные боеприпасы, что вызвало настоящую истерику у россиян.

В частности, Владимир Путин пригрозил "зеркальным действием".

В Белом доме отметили, что ВСУ достаточно эффективно используют кассетные боеприпасы.