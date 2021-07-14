В Яготине вспыхнула квартира в пятиэтажном доме: два человека погибли

В Яготине вспыхнула квартира в пятиэтажном доме: два человека погибли

К тушению были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники.

В городе Яготин Киевской области 13 июля произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Два человека погибли, еще один пострадавший госпитализирован.

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Об этом сообщает ГСЧС.

"13 июля в 19 час. 03 мин. в г. Яготин в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением огня на балконы 4 и 5 этажей, в результате чего погибли 2 человека и 1 человек госпитализирован. В 20 ч. 27 мин. подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован на площади 60 квадратных метров", — говорится в сообщении.

О причинах возникновения пожара на данный момент ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в 16-этажном жилом доме на проспекте Правды, 104 произошла пожар. Горел балкон на втором этаже, от которого пламя перекинулось на кухню. На момент возникновения пожара в квартире находилось трое несовершеннолетних детей. Старший, 12-летний мальчик, заметив возгорание, позвонил в Службу спасения "101" и вывел двух младших сестер 9 и 10 лет из квартиры.

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