В Ялте количество пострадавших от потопа возросло до 24, два человека пропали без вести: детали

Между тем жителей поселка Кореиз в 10 км к западу от Ялты призывают эвакуироваться.

Во временно оккупированной Ялте количество пострадавших в результате потопа возросло до 24. Кроме того, два человека пропали без вести.

Об этом со ссылкой на подконтрольную Москве "руководительницу" администрации города Янину Павленко сообщает "Интерфакс".

По словам Павленко, продолжаются поиски мужчины и женщины. Она отметила, что все пострадавшие — местные жители. Предварительно, у них легкие травмы.

В одном из районов Ялты река вышла из берегов и затапливает многоквартирные дома на улицах Кривошты и Вергасова. Жителям первых этажей предлагают эвакуацию.

Между тем жителей поселка Кореиз (около 5,6 тыс. человек) в 10 км к западу от Ялты, где поток воды после ливня идет с гор и несет большое количество глины, подтапливая частные дома, призывают не отказываться от эвакуации в муниципальный пансионат в соседней Понизовке.

Как пишет "Крым. Реалии", в субботу количество эвакуированных жителей Ялты с мест подтопления превысило 600 человек, 50 из них — дети.

Без газоснабжения в городе остаются 719 абонентов. В то же время горожанам начали восстанавливать подачу воды и электричества.

"Из 67 тыся абонентов 32 тысячи обеспечены водой. Работы по подключению продолжаются. Организован подвоз бутилированной воды, — отметила Павленко. — Обесточены 224 абонента. В некоторых районах (улицы Кривошты, Вергасова и центральная часть города) не можем дать электроэнергию, поскольку дома затоплены водой. Но уже работает около 20 насосов, которые выкачивают воду из подвалов".

Также читайте В Ялте количество пострадавших в результате потопа возросло до 11: какова ситуация

Потоп в Ялте стал сильнейшим за столетие — выпало более 135 миллиметров осадков (при месячной норме 42 мм). Последний раз столь сильно Ялта страдала от затопления в 1922 году, когда выпало более 190 миллиметров осадков.

Как сообщалось, в поселке Краснокаменка погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком воды.

Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщалось о затоплении "до самого потолка" ялтинского крокодиляриума, расположенного на цокольном этаже здания в центре города. 70 крокодилов оказались на свободе.

Напомним, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, люди передвигались по городу вплавь.

Новости Украины: в Ялте полностью затопило крокодиляриум, несколько рептилий могли убежать

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку