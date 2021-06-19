В Ялте количество пострадавших в результате потопа возросло до 11: какова ситуация

В то же время въезд в город, который ранее закрыли из-за наводнения, в настоящее время "осуществляется без ограничений".

Во временно оккупированной Ялте количество пострадавших в результате потопа возросло до 11 человек. Кроме того, в поселке Краснокаменка погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком воды.

Об этом со ссылкой на подконтрольную Москве "руководительницу администрации Ялты" Янину Павленко сообщает "Крым. Реалии".

"11 человек пострадали, один погиб. У всех легкие повреждения, у одного среднее — прооперирован, у него перелом лодыжки", — высказалась Павленко.

Отмечается, что 87 домов оказались подтопленными, а по меньшей мере 281 человека, в том числе 49 детей, эвакуировали и "расселили в муниципальные пансионаты".

На сайте Ростуризма заявили, что въезд в город, который ранеее закрыли из-за наводнения, в настоящее время "осуществляется без ограничений".

Днем российская "власть" Ялты из-за стихийного бедствия отключила водоснабжение в регионе и призвала жителей запасаться питьевой водой.

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Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщается о затоплении "по самый потолок" ялтинского крокодиляриума, который расположен на цокольном этаже здания в центре города.

По словам директора учреждения Виктора Жиленко, "около 90% животных удалось эвакуировать", другие же "могут спастись и существовать в холодной воде".

Работники пока не могут попасть в помещение крокодиляриума, поэтому информации о том, есть ли погибшие животные, пока нет.

Ялта сегодня. Мостик на Архивную pic.twitter.com/Mmrhi7QyIb — Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 18, 2021

Как сообщалось, утром в пятницу, 18 июня, в оккупированном Крыму вслед за Керчью затопило Ялту. За 11 часов в городе выпало более 90 миллиметров осадков. Потоки воды буквально сносили автомобили и людей.

Напомним, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, а люди передвигались по городу вплавь.

В ночь на четверг в восточных районах оккупированного Крыма выпало почти две месячные нормы осадков. На полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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