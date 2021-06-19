В Ялте количество пострадавших в результате потопа возросло до 11: какова ситуация

В то же время въезд в город, который ранее закрыли из-за наводнения, в настоящее время "осуществляется без ограничений".
Во временно оккупированной Ялте количество пострадавших в результате потопа возросло до 11 человек. Кроме того, в поселке Краснокаменка погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком воды.
Об этом со ссылкой на подконтрольную Москве "руководительницу администрации Ялты" Янину Павленко сообщает "Крым. Реалии".
"11 человек пострадали, один погиб. У всех легкие повреждения, у одного среднее — прооперирован, у него перелом лодыжки", — высказалась Павленко.
Отмечается, что 87 домов оказались подтопленными, а по меньшей мере 281 человека, в том числе 49 детей, эвакуировали и "расселили в муниципальные пансионаты".
На сайте Ростуризма заявили, что въезд в город, который ранеее закрыли из-за наводнения, в настоящее время "осуществляется без ограничений".
Днем российская "власть" Ялты из-за стихийного бедствия отключила водоснабжение в регионе и призвала жителей запасаться питьевой водой.
Из-за наводнения частично пострадали ялтинские гостиницы и санатории. Также сообщается о затоплении "по самый потолок" ялтинского крокодиляриума, который расположен на цокольном этаже здания в центре города.
По словам директора учреждения Виктора Жиленко, "около 90% животных удалось эвакуировать", другие же "могут спастись и существовать в холодной воде".
Работники пока не могут попасть в помещение крокодиляриума, поэтому информации о том, есть ли погибшие животные, пока нет.
Ялта. Ломоносова pic.twitter.com/gBvHKvE3su— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 18, 2021
Ялта сегодня. Мостик на Архивную pic.twitter.com/Mmrhi7QyIb— Жизнь в Ялте (@life_in_yalta) June 18, 2021
Апокалипсис в Ялте ...... \— Арсений Отяев (@Otyaev) June 18, 2021
Набережная ..... # Ялта # дожди pic.twitter.com/rAYgu2GcP0
Как сообщалось, утром в пятницу, 18 июня, в оккупированном Крыму вслед за Керчью затопило Ялту. За 11 часов в городе выпало более 90 миллиметров осадков. Потоки воды буквально сносили автомобили и людей.
Напомним, что Керчь тоже оказалась под ударом стихии. Река там вышла из берегов, авто затонули, а люди передвигались по городу вплавь.
В ночь на четверг в восточных районах оккупированного Крыма выпало почти две месячные нормы осадков. На полуострове объявлен режим чрезвычайной ситуации.