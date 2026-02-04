В январе ДТЭК вернул свет 4,5 млн семей после российских обстрелов

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Несмотря на все вызовы безопасности и сложности военного времени специалистам операторов системы распределения ДТЭК Сети удалось полностью или частично вернуть свет жителям более 2,3 тысяч населенных пунктов. И возобновить электроснабжение более 4,5 млн домов украинцев, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях и столице. Некоторым клиентам возвращали свет уже десятки раз», – говорится в нем.

Отмечается, что больше обесточений было на Днепропетровщине. Здесь за месяц энергетикам удалось вернуть свет 1,7 млн семей.

В то же время в прошлом месяце враг активно атаковал Киевщину и столицу. За январь ремонтные бригады вернули электричество 1,3 млн семей Киева и 542 тысяч семей Киевской области.

В то же время энергетики заживили 548 тысяч домов в Одесской области и 436 домов Донбасса, которые также были без света из-за обстрелов.

В настоящее время энергетики продолжают работать с ВСУ и ГСЧС, чтобы как можно быстрее устранять последствия обстрелов.

Напомним, в течение декабря энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 5 млн семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.