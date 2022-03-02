В Японии десятки добровольцев изъявили желание воевать за Украину против российских оккупантов

В Японии десятки добровольцев изъявили желание воевать за Украину против российских оккупантов

70 японцев просят разрешения присоединиться к украинскому интернациональному легиону.

70 граждан Японии, в том числе 50 бывших членов Сил самообороны страны и два ветерана Французского Иностранного легиона, выразили желание поехать в Украину на войну с Российской Федерацией.

Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на японские СМИ.

Как сообщил пресс-секретарь посольства Украины в Токио, ему звонили по телефону люди, которые "желали воевать за Украину", но отказался сообщить подробности.

Одним из тех, кто вызвался помочь Украине в войне с оккупантами, является 39-летний офисный служащий Кеичи Куроги, который захотел приехать в Украину, чтобы вступить в Интернациональный легион обороны Украины. Однако посольство отклонило его предложение из-за необходимости военного опыта.

"Когда я увидел фотографии пожилых мужчин и женщин в Украине, которые сжимают оружие и уходят на фронт, я почувствовал, что должен быть рядом с ними", - сказал Куроги.

Накануне президент Владимир Зеленский ввел с 1 марта временный безвизовый режим для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства-агрессорки.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время в Украину прибудут иностранцы, намеренные участвовать в Интернациональном легионе для защиты государства от российских оккупантов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: