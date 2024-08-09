В Японии готовятся к мегаземлетрясению: премьер Кисида изменил свои планы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отменил запланированную четырехдневную поездку в Казахстан, Узбекистан и Монголию, которая должна была начаться 9 августа. Дело в том, что метеорологическое агентство предупредило о риске мощного землетрясения.

Об этом сообщает Kyodo News.

В Японии предупредили о риске мощного землетрясения для районов вокруг разлома Нанкай через несколько часов после того, как в четверг на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла.

Кисида во время пресс-конференции заявил, что он отменил заграничную поездку, чтобы "сосредоточиться на реакции правительства и распространении информации" относительно потенциального мегаземлетрясения (мощнейшего землетрясения магнитудой более 9 баллов).

"Как высокопоставленный чиновник, ответственный за управление кризисными ситуациями в стране, в качестве дополнительной меры пресечения я должен оставаться в Японии по крайней мере около недели", – сказал японский премьер.

Отмечается, что Кисида должен был принять участие в первом в истории Японии саммите со странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) в столице Казахстана Астане и представить совместную декларацию.

Кроме того, лидер Японии должен был встретиться с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом, а также с премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ.

Напомним, украинцев напугали новой угрозой – возможностью возникновения мощного землетрясения силой в 7-7,5 балла, которое может произойти в ближайшие годы в сейсмоактивной зоне Вранча (Румыния).

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