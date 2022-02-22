В Японии сообщили подробности о санкциях, которые приготовили против России

В Японии сообщили подробности о санкциях, которые приготовили против России

Пакет ограничений коснется российских банков и экспорта технологий.

Япония готовится ввести против России, власти которой признали независимость отдельных районов Луганской и Донецкой областей, санкции.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на издание Yomiuri, речь идет о ограничении экспорта передовых технологий, включая полупроводники, технологии, связанные с искусственным интеллектом и робототехникой.

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В случае принятия такого решения японским правительством пакет санкций будет шире, чем в 2014-ом.

Кроме того, санкций коснутся российских банков.

Напомним, Владимир Зеленский обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом США Джозефом Байденом, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Также запланирован телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также президент заявил, что своими решениями по признанию "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска на Донбассе, находившиеся там с 2014 года.

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