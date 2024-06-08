В Ясиноватой оккупант изнасиловал и зарезал девушку посреди улицы (видео 18+)

Голое и окровавленное тело жертвы оккупант оставил прямо на улице и скрылся.

В оккупированной Ясиноватой Донецкой области оккупант прямо среди улицы изнасиловал и зарезал местную жительницу.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на местные пророссийские паблики, и опубликовал жуткое видео.

"В Ясиноватой прямо на улице зарезали и изнасиловали местную девушку. В комментариях пишут, что изнасиловал какой-то "освободитель" с Кавказа, которого якобы уже задержали. Жизнь в "ДНР", — отметил Казанский.

Когда именно произошло преступление, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области трое оккупантов по очереди изнасиловали девушку.

Также стало известно, что в РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца. Против нее россияне возбудили уголовное дело.

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