В Yasno назвали единственное условие для быстрого улучшения ситуации со светом

Отключение света в Украине

Реклама

Проблемы в украинской энергосистеме будут продолжаться до тех пор, пока не прекратятся систематические российские обстрелы.

Гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в интервью "Украинской правде" объяснил, что при прекращении ударов энергетики смогут достаточно быстро стабилизировать систему, хотя на полное восстановление отдельных объектов понадобятся недели или даже месяцы.

В настоящее время страна сталкивается с двумя критическими вызовами одновременно: дефицитом производимой электроэнергии и невозможностью ее доставки к потребителям.

Реклама

Двойной кризис: дефицит и разорванные сети

По словам Коваленко, враг целенаправленно бьет как по крупным объектам генерации, так и по распределительным сетям. Это создает ситуацию, когда даже при наличии производимого объема света его физически невозможно передать людям из-за поврежденных трансформаторных узел и линий электропередач.

Скорость ремонта напрямую зависит от масштаба разрушений: если восстановление небольшого трансформатора занимает недели, ремонт больших генерационных мощностей может длиться месяцами. Однако именно отсутствие новых прилетов является ключевым фактором, который позволит энергетикам догнать график ремонтов.

Нелинейное восстановление и энергетика будущего

Взгляд на будущее послевоенной энергетики свидетельствует, что на ее полное восстановление уйдут годы. Сергей Коваленко отметил, что этот процесс не будет обычным возобновлением старых схем. Из-за того, что система находится под ударами уже четвертый год, Украина вынуждена искать новые пути развития, в частности, из-за масштабного внедрения "зеленой" генерации и распределенных мощностей.

Такой путь нелинейный и сложный, однако он единственно возможен для создания устойчивой и современной энергосистемы после завершения боевых действий.

Реклама

Ранее ТСН.ua рассказывал, как праздновать Новый год без света: как праздновать, если электричество будет подаваться по графику или будет блекаут.