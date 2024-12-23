В YASNO объяснили, какая причина экстренного отключения электроэнергии

В Украине снова применили экстренное отключение электроэнергии. Все из-за очень высокого потребления.

Об этом написал гендиректор YASNO Сергей Коваленко подтвердил введение экстренного отключения электроэнергии.

"Укрэнерго дало команду на экстренные отключения. Потребление очень высокое, нужно разгрузить энергосистему. Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", — призвал специалист.

Как ранее сообщил ДТЭК, отключение касается Киева, Киевщины, Днепропетровщины и Донбасса.

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