Введение отключений света в Киеве: в Yasno назвали причину

В понедельник, 11 ноября, в Киеве в условиях угрозы российских ракетных атак снова ввели превентивные отключения электроэнергии.

Для чего это нужно было, объяснил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, подобные мероприятия были "классикой жанра" еще в начале 2023 года. Коваленко подчеркнул, что любая остановка звена сети создает избыток электроэнергии, который приводит к замыканию и повреждению оборудования на станциях или подстанциях. Чтобы избежать этого, приходится снижать объемы производства энергии, однако тепловые электростанции, поврежденные обстрелами, ограничены в маневренности.

"Обстрелы летом очень сильно поразили тепловую генерацию, поэтому иногда маневрировать приходится с помощью других объектов, которые для этого не очень-то и предназначены", — отметил Коваленко.

Также читайте Баллистический обстрел Кривого Рога: количество раненых выросло

Он добавил, что именно из-за этого света не удалось быстро вернуть. После повторного запуска оборудования требуется время для выхода на полную мощность.

"Выключать будут столько, сколько нужно. Поверьте, никто не хочет это делать просто так, чтобы поддразнить людей. Но, как справедливо заметили, у нас в стране война", — заявил гендиректор Yasno.

Напомним, в Украине снова начали отключать свет. Враг устроил дроновую атаку и поднимал в небо свою авиацию.

Читайте также: