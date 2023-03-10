В Yasno рассказали, почему во время вражеских атак произошли преждевременные отключения электроэнергии

Однако энергетики все держат под контролем.

Об этом в сообщении в Facebook написал генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

«Утром писал о превентивных отключениях, а в комментариях под постом вы жаловались на перепады напряжения. Это собственно то, от чего нас эти преждевременные отключения должны были уберечь.

Мы уже изучили аксиому, что потребляется столько же электроэнергии, сколько произведено, и наоборот. Она работает и в этом случае», – говорится в сообщении.

«Представим сеть водопроводных труб: к одной большой через помпу присоединены много маленьких, более тонких. Насос держит напор объема воды из большой трубы, уменьшает его и подает в маленькие трубочки. Если этот насос разбить, скорее всего, тонкие трубочки порвутся от сильного давления в момент взрыва. С электросетями ситуация схожая», — объяснил он.

Если ракета попадет в трансформатор, есть вероятность того, что сети повредятся от всплеска напряжения, или даже сам генерационный объект, потому что не будет потребления. Ремонтировать их придется долго, значительно дольше, чем какое-нибудь одно звено системы, если в нее попадут, когда все будет отключено.

«Именно поэтому нас раньше времени отключают во время атак.

Логично, что лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта», – резюмировал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что во время обстрелов в нескольких областях пропал свет.

Также появилась информация о повышенной угрозе ракетного удара в Черкасской области : в области были применены меры отключения электроэнергии.

К тому же , киевский мэр Виталий Кличко рассказал, где в Киеве прогремели взрывы 9 марта 2023 года. После этого в некоторых районах Киева и области исчез свет. Вероятно, электроэнергию выключали превентивно. ДТЭК сообщил, что из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

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