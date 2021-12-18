В "Южном" порту разгружают три судна с углем: сколько прибудет еще (фото)

В "Южном" порту разгружают три судна с углем: сколько прибудет еще (фото)

Общий вес энергетического угля на судах составляет 215 тысяч тонн.

В порту "Южный" три судна выгружают энергетический уголь общей массой 215 тыс. тонн. Предполагается, что в этом месяце прибудет еще четыре судна.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что операторы морского порта "Южный" одновременно производят обработку трех судов. Общий вес энергетических углей на них составляет 215 тыс. тонн.

Два судна находятся на причалах государственного предприятия "МТП Южный", еще одно — на причале частного терминала "ТИС Уголь".

Как сообщают в министерстве инфраструктуры, ГП "МТП Южный" обрабатывает судно "Kyoto Star" с 82,5 тыс. тонн энергетического угля для ПАО "Центрэнерго", а также судно "Saphira" с 77,5 тыс. тонн энергетического угля для ООО " ДТЭК Трейдинг".

На причале "ТИС Уголь" осуществляется обработка судна "Santa Maria" с 55 тыс. тонн энергетического угля для ООО "ДТЭК Трейдинг".

Министерство инфраструктуры Украины

В министерстве говорят, что в текущем месяце планируется прибытие еще четырех судов с общим весом груза 364,5 тыс. тонн энергетического угля.

Напомним, в Украине от 17 декабря заработал координационный энергетический штаб, который будет заниматься проблемами прохождения отопительного сезона. Накануне в СМИ появилась информация, что Служба безопасности Украины предупредила правительство, что дефицит угля на украинских ТЭС может стать угрозой энергетической безопасности государства.

Заработал координационный энергетический штаб - чем он будет заниматься | Новости Украины

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