В Южном СБУ разоблачила масштабное "отмывание" средств в "Администрации морских портов Украины"

В Южном СБУ разоблачила масштабное отмывание средств в Государственном предприятии "Администрация морских портов Украины".

Служба безопасности Украины совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры разоблачила масштабную коррупцию в Государственном предприятии "Администрация морских портов Украины" в Южном.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных.

По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный". В то же время, стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.

Стражи порядка СБУ узнали, что государственные деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам. Таким образом, из госпредприятия "отмыли" более 90 млн грн.

Фото: Служба безопасности Украины

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, троим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, следователи Нацполиции 3 февраля сообщили о подозрении советнику заместителя министра обороны Украины (на общественных началах) в завладении средствами Минобороны в особо крупных размерах. Речь идет о ситуации с закупками для ВСУ.

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