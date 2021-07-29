В Южноукраинске с 4 этажа выпала 12-летняя девушка: друзья говорят, что из-за любви, а отец заявляет, что ее толкнули

В Южноукраинске с 4 этажа выпала 12-летняя девушка: друзья говорят, что из-за любви, а отец заявляет, что ее толкнули

Компания подростков ночью в квартире устроила посиделки.

12-летняя девочка выпала из окна 4 этажа в Южноукраинске Николаевской области. Ребенок в реанимации, за ее жизнь сейчас борются медики. Ночью компания подростков всех гуляла в квартире многоэтажки. В 4 утра оттуда вызвали скорую.

Об этом 29 июля говорится в сюжете ТСН.19:30.

По словам соседей, компания подростков была всю ночь в квартире без взрослых. Сильно шумели. А под утро одна из девушек выпала из окна. Скорую в 4 утра вызвали друзья пострадавшей. Врачи говорят, выжила она чудом.

"Как кошки падают на ноги. Болевой шок, но она сознательная была, у нее повреждены обе ноги, рука, кости таза и спина", — сказал и.о. медицинского директора Южноукраинской городской больницы Игорь Сербулов.

Компания подростков накануне вечером гуляла во дворе, говорят соседи. Затем поднялись в квартиру к девочке, которую мама оставила дома на ночь одну.

"Людей 6-8 подошли к подъезду, парни и девочки. Мы видели, что не из нашего двора. Говорили, что мама на работе была", — говорит местная жительница.

Новости Украины: что произошло в квартире в Южноукраинске, из окна которой выпала 12-летняя девочка

Полиция опросила всех, кто был в ту ночь в квартире — это дети от 12 до 16 лет. Все говорят — их подруга выпрыгнула из окна сама.

"Она пришла в гости к своей подруге в подавленном состоянии. Ссылалась, что разорвала отношения со своим возлюбленным, затем пошла отдыхать в комнату. После чего услышали крик, зашли в комнату и увидели, что она уже на земле", — говорит начальник отделения полиции Виктор Прокудин.

Хозяйка квартиры, где произошел инцидент, в настоящее время в селе у родственников. По телефону признается, что оставила 15-летнюю дочь на ночь одну. И подумать не могла, что она соберет компанию.

"Я была на работе в это время. У меня дочь сейчас в шоке, она не говорит, ничего не ест", — говорит владелица квартиры Наталья.

Коллеги и соседи женщины, в чьей квартире собралась компания, говорят — семья Натальи благонадежна. А вот о семье потерпевшей такого сказать не могут.

"Говорят, что это уже не первый раз она уходит из дома. Ее родные не знают, где она", — говорит коллега владелицы квартиры Светлана.

Зато родители потерпевшей уверяют — она хорошо учится, побеждает на конкурсах по рисованию. В тот вечером отпустили дочь переночевать к подружке, а там, предполагают, ее явно кто-то толкнул из окна.

"7 человек там было. 16-летний парень, говорят, добивался. Она у меня спортивного телосложения. Возможно, она оттолкнула, а он дал сдачи — толкнул и ребенок вылетел", — говорит отец потерпевшей.

В полиции такую версию не исключают. Открыли уголовное производство по факту доведения до самоубийства. Сейчас выясняют, употребляли ли дети алкоголь. И выясняют, почему они всю ночь были без взрослых.

"На родителей уже составлено ряд админпротоколов за невыполнение родительских обязанностей", — говорит начальник отделения полиции Виктор Прокудин.

12-летнюю девушку медики готовят к сложной операции. Впереди у нее также длительная реабилитация.

Напомним, на Волыни 33-летний мужчина совершил самоубийство.

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