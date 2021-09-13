Пропавшего экс-директора школы нашли мертвым в Одесской области: подробности

Родственники разыскивали мужчину с 30 июля.
В Измаиле обнаружили тело 71-летнего учителя истории школы в селе Новоселовка Белгород-Днестровского района Андрея Митиогло. Тело без следов насильственной смерти находилось в заброшенном доме.
Об этом сообщает "Рени-Одесса".
Родственники разыскивали пенсионера с 30 июля. Как сообщил брат погибшего Василий, проживающий по соседству, мужчина нередко куда-то выходил из дома, но никогда об этом никому не сообщал. Последний раз он ушел и не вернулся.
По предварительным данным, мужчина скончался во сне, его нашли в позе, в которой он обычно спал.
Вскрытие не показало причину смерти, так как тело плохо сохранилось.
Андрей Митиогло всю жизнь работал учителем истории в сельской школе. Некоторое время он занимал должность директора Новоселовской школы.
Напомним, под Киевом при загадочных обстоятельствах исчез мужчина. Связь с Иваном Любишкина, 18.09.1952 г. р., оборвался вечером в субботу, 4 сентября.