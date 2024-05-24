В пророссийских пабликах оккупированного Мариуполя – новая тема для скандала. Причиной стали ценники в одном из торговых центров города, цвета украинского флага.

Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.

"В ватных мариупольских пабликах очередная шизофрения. Безумные призывают бойкотировать один из торговых центров из-за ценников цвета украинского флага. Хотя зачем так переживать? Может, администрация торгового центра лучше вас знает, что возвращение Мариуполя близко, вот и готовится", — написал журналист.

В захваченном Мариуполе россияне устроили скандал из-за сине-желтых ценников в магазине / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Напомним, во всех районах Мариуполя образовались стихийные свалки, а канализационные стоки беспрепятственно попадают в Азовское море, загрязняя водоемы и побережье. Особенно критическая ситуация сложилась с рекой Кальчик, которая с каждым днем становится все более загрязненной.

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