В Закарпатье 14-летний подросток на камеру избил сверстника

Остальные дети снимали избиения на мобильные телефоны и опубликовали видео в Интернете.

В Закарпатской области 14-летний парень избил своего ровесника

Об этом сообщил местный журналист, депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола и опубликовал видео избиения. Ролик мы не публикуем по этическим соображениям.

Инцидент произошел в селе Делово Раховского района на Закарпатье.

"Бабушка парня написала в социальных сетях: "В деловитой школе процветает бандитизм. Группа ребят избили моего внука после того, как я обратилась к участковому с просьбой разобраться с избивающим его учеником", — написал Глагола.

По его словам, пострадавшим является 14-летний местный житель. Удары ему наносил односельчанин такого же возраста.

В полиции Рахова подтвердили инцидент и открыли уголовное производство по факту избиения подростка. Юный нападавший вместе с родителями был доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий.

"По данному факту в полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть "Умышленное легкое телесное повреждение". Несовершеннолетнему потерпевшему правоохранители дали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень телесных повреждений", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области учитель физкультуры бил ногами девятиклассника. Видео избиения попало в Сеть, после чего вмешалась полиция.

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