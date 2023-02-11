В Закарпатье 26-летняя женщина родила своего седьмого ребенка в авто скорой помощи

Жительница горного села Забридь в Закарпатской области родила своего седьмого ребенка в карете скорой помощи.

Об этом сообщили медики "Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи" ЗОС.

Медики рассказали, что часто беременные затягивают время с госпитализацией, поэтому работают в экстремальных условиях. 9 февраля они получили вызов из горного села Забридь о том, что у женщины начались роды.

Водитель скорой из сугробов снега успел добраться до села вовремя, чтобы привезти 26-летнюю женщину в роддом. Однако по дороге врач экстренной помощи сообщил, что роды придется принимать прямо в автомобиле скорой помощи. Младенец родился в транспортном средстве в нескольких десятках метров от медицинского учреждения.

У 26-летней роженицы это уже седьмой ребенок. Новорожденного мальчика и роженицу передали медикам.

Напомним, сарненчанка Мария Губеня родила 18-го ребенка. Роды принимали в Ровенском областном перинатальном центре. Девочку назвали Магдалиной. У новорожденной есть четыре старшие сестры и 13 братьев.

Читайте также: