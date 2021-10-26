В Закарпатье без газа осталось 30 школ: учеников отправили на дистанционку

Не отапливают и детсады.

Около 30 школ в Закарпатье остались без газоснабжения: дети в Мукачево и окрестностях учатся дистанционно.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 октября.

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Отапливать учебные классы нечем. Без тепла остались и дошкольники. Однако их пока согревают электрическими обогревателями.

В управлении образования говорят, что отопительный сезон сорван, потому что предыдущий газопоставщик сотрудничество прекратил. Другой, с кем пытались подписать договор, не согласились со стоимостью 34 гривны за кубический метр. Местные власти, спасая ситуацию, подали документы в "Нафтогазтрейдинг". Но даже если сделку подпишут, отопление в учебных заведениях удастся запустить не раньше ноября.

Новости Украины: почти 30 школ на Закарпатье остались без газоснабжения

"Цены на газ на бирже ежедневно росли. Газопоставщик расторг договор в связи с тем, что для него было не рентабельно поставлять газ для нас дальше. Еще в конце августа был объявлен тендер по поставкам газа для учебных заведений, где мы заложили цену 34 гривни. Но ни один участник на эту цену не отозвался", — говорит начальница отдела образования, молодежи и спорта Мукачевской ОТГ Екатерина Кришинец-Андялоший.

Как сообщалось, с понедельника, 25 октября, украинские школы и высшие учебные заведения должны пойти на каникулы или дистанционное обучение, чтобы избежать скопления и распространения коронавирусной болезни COVID-19. Окончательные решения о каникулах должны быть приняты Кабмином, местными органами власти.

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