В Закарпатье дети принесли домой с реки старую противотанковую мину

Взрослые сразу же осознали опасность и обратились за помощью в компетентные службы.

На Закарпатье в Берегово дети принесли домой с реки старую противотанковую мину.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

"Вчера, 20 марта, пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили противотанковую мину времен Второй мировой войны, обнаруженную в городе Берегово, на улице Богдана Хмельницкого", – говорится в сообщении.

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По предварительной информации, на взрывоопасную находку натолкнулись местные дети, которые играли возле реки и нашли на берегу металлический предмет. Они принесли его домой, чем очень сильно взволновали своих родителей. Взрослые сразу же осознали опасность и обратились за помощью в компетентные службы.

Специалисты-пиротехники ГСЧС изъяли боеприпас, транспортировали его в определенное место и уничтожили контролируемым подрывом.

К счастью, никто не пострадал, однако в случае худшего развития событий последствия могли быть трагическими.

Напомним, в Киевской области из-под земли полезли снаряды и мины.

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